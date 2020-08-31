Український боксер Олександр Усик розповів, як Василь Ломаченко часом реагує на тренування свого батька Анатолія Ломаченка

Як передає Politeka, про це він повідав у фільмі «Папаченко».

"Щось Анатолій Миколайович каже Василю робити і той ходить по залу і щось там віщає, розмовляє. Мені Анатолій Миколайович каже:»подивися, він зараз побубніт-побубніт, а потім прийде і зробить".

Оп, Василь зробив, повертається: "Ну що, задоволений, ось, я зробив. Він каже:"Ну так, задоволений, все, йди".





Я питаю: "Ну чого ти бубниш?" Він: "Ну бубню і бубню". Ну, Василь Анатолійович, він такий і є. Якби він не був таким, то і не був би Василем Ломаченком, якого всі прекрасно знають".



Нагадаємо, російський боксер Олександр Повєткін заявив, що не бачить сенсу в поєдинку проти українця Олександра Усика.

"Олександр Усик-хороша людина і хороший боксер. Але у нас є свій шлях, а у нього свій шлях. Навіщо нам зустрічатися?",- розповів Повєткін.

Він додав, що крім Усика є інші боксери, з якими він зміг би зустрітися в рингу.





"Якби ми були двома боксерами в цілому світі, тоді б ми, напевно, зустрілися. Але ми не два боксери в світі", - резюмував Повєткін.



Як повідомляла Politeka, український боксер Іван Редкач склав рейтинг кращих на його думку українських боксерів.

Боксер відповів на питання в своєму Instagram.

На першому місці в цьому рейтингу Віктор Постол. Другу позицію зайняв екс-чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик.

Трійку лідерів замкнув Денис Берінчик. На 4-5 сходинки розташувалися Тарас Шелестюк та Сергій Дерев'янченко.



Нагадаємо, бій Усик-Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.

Як повідомляла Politeka, Усик відкриває Великий бокс в Україні: став відомий файткард вечора.

Також Politeka писала, що Гвоздик висловився про поєдинок Усик-Чісора: "Саша володіє відмінною технікою, але...".



