Український боксер Олександр Усик розповів, як Василь Ломаченко часом реагує на тренування свого батька Анатолія Ломаченка
Як передає Politeka, про це він повідав у фільмі «Папаченко».
"Щось Анатолій Миколайович каже Василю робити і той ходить по залу і щось там віщає, розмовляє. Мені Анатолій Миколайович каже:»подивися, він зараз побубніт-побубніт, а потім прийде і зробить".
Оп, Василь зробив, повертається: "Ну що, задоволений, ось, я зробив. Він каже:"Ну так, задоволений, все, йди".
Я питаю: "Ну чого ти бубниш?" Він: "Ну бубню і бубню". Ну, Василь Анатолійович, він такий і є. Якби він не був таким, то і не був би Василем Ломаченком, якого всі прекрасно знають".
Нагадаємо, російський боксер Олександр Повєткін заявив, що не бачить сенсу в поєдинку проти українця Олександра Усика.
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"Олександр Усик-хороша людина і хороший боксер. Але у нас є свій шлях, а у нього свій шлях. Навіщо нам зустрічатися?",- розповів Повєткін.
Він додав, що крім Усика є інші боксери, з якими він зміг би зустрітися в рингу.
"Якби ми були двома боксерами в цілому світі, тоді б ми, напевно, зустрілися. Але ми не два боксери в світі", - резюмував Повєткін.
Як повідомляла Politeka, український боксер Іван Редкач склав рейтинг кращих на його думку українських боксерів.
На першому місці в цьому рейтингу Віктор Постол. Другу позицію зайняв екс-чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик.
Трійку лідерів замкнув Денис Берінчик. На 4-5 сходинки розташувалися Тарас Шелестюк та Сергій Дерев'янченко.
Нагадаємо, бій Усик-Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.
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