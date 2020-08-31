Британський суперважкоатлет Дерек Чісора (32-9, 23 КО) продовжує розкручувати майбутній бій з українцем Олександром Усиком (17-0, 13 КО)

"Гряде війна в цьому році. Будьте готові. Усик-Чісора», - написав Чісора в інстаграмі, опублікувавши спільне фото з Девідом Хеєю, передає Politeka.

Бій Усик-Чісора може пройти 31 Жовтня.



Раніше ми писали, що промоутер супертяжу Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував можливість проведення бою між українцем і Олександром Повєткіним.





Карасюк зазначив, що мова про бій навіть не заходила.



"Усик-офіційний претендент на титул чемпіона світу WBO в суперважкій вазі, чемпіоном якої є Ентоні Джошуа. На жовтень у Усика запланований поєдинок з Дереком Чісорою. У разі перемоги Олександр повинен виходити проти Джошуа, якщо той, у свою чергу, успішно відстоїть титули проти Кубрата Пулєва.

Вітаємо Повєткіна з феєричною перемогою, розраховували на те, що саме він вийде переможцем, але навіть гіпотетично не розглядали можливість поєдинку двох Олександрів, і навіть мова про це не заходила», — сказав Красюк.







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Усик приніс з собою чемпіонський титул WBC і знову з'явився на публіці у взутті різного кольору.

Нагадаємо, бій Усик-Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.

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