Британський суперважкоатлет Дерек Чісора (32-9, 23 КО) продовжує розкручувати майбутній бій з українцем Олександром Усиком (17-0, 13 КО)
"Гряде війна в цьому році. Будьте готові. Усик-Чісора», - написав Чісора в інстаграмі, опублікувавши спільне фото з Девідом Хеєю, передає Politeka.
Бій Усик-Чісора може пройти 31 Жовтня.
Раніше ми писали, що промоутер супертяжу Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував можливість проведення бою між українцем і Олександром Повєткіним.
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Карасюк зазначив, що мова про бій навіть не заходила.
"Усик-офіційний претендент на титул чемпіона світу WBO в суперважкій вазі, чемпіоном якої є Ентоні Джошуа. На жовтень у Усика запланований поєдинок з Дереком Чісорою. У разі перемоги Олександр повинен виходити проти Джошуа, якщо той, у свою чергу, успішно відстоїть титули проти Кубрата Пулєва.
Вітаємо Повєткіна з феєричною перемогою, розраховували на те, що саме він вийде переможцем, але навіть гіпотетично не розглядали можливість поєдинку двох Олександрів, і навіть мова про це не заходила», — сказав Красюк.
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