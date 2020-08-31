Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей показала ідеальний день в ліжку

Дівчина стала популярна завдяки своїм фото і відео, знятим в спортзалі. Наполегливо займаючись, їй вдалося привернути увагу користувачів мережі, а також почати мотивувати інших знаниматсья спортом. Щоб частіше радувати аудиторію новими образами, Соммер почала зніматися в провокативних фотосесіях в бікіні в студіях.

При цьому сама дівчина домашніми кадрами або простими Селфі майже не ділиться. Саме тому фото на яких Соммер в простому вигляді блищала в ліжку відразу привернуло увагу шанувальників. Дівчина позувала в одній вільній кремовій сорочці і світлій нижній білизні.

Потягнувшись за пляшкою води, Соммер виглядала вельми спокусливо. Дівчина також захопила стрункими ніжками, які підняла вище, постав перед об'єктивом у всій красі:

"Ти така гаряча😚 😘 😘 🤙 😍", "ти робиш усім приємно", "добре😍", " я так хочу пити через тебе», «я хочу пити, тому що ти така соковита», «Боже, яка поза», «я пограю з тобою🥵 🥵 🥵 🍆 💦,» «спрага тебе чудова», «ти погана дівчинка», «дуже спокусливо😍 😍 😍,» «можна мені долити плз», «так, я спрагу», «я дуже хочу пити. Я б вийшла за тебе заміж, якби ти дала мені шанс, можливо, моя мрія збулася 😂", " спекотніше Сонця ❤️", - пишуть фанати.

Раніше дівчина вирішила здивувати шанувальників кадрами, зробленими в новому стилі. Як правило, найчастіше Соммер влаштовує спекотні фотосесії на тренуваннях або прогулянках в модних бікіні найяскравіших кольорів. Цього разу струнка модель вирішила показати себе в незвичайному вбранні.

Соммер приміряла чорну кофту з оксамиту і темно-сірі джинси з можеством рваних дірок на найпікантніших місцях. Дівчина навіть оголила ягоцицы, якими посвітила перед обхективом без найменшого сорому. Як і очікувалося ,фанати почали обговорювати зміну стилю фітнес-моделі:

"Привіт, Соммер, ти просто чарівна красуня", «будь ласка, приходь на мій випускний 2022,» Допоможіть мені кому-небудь, втрачаю дар мови від красуні😉«,»Я люблю тебе, Тримайте мене".

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