Американська фітнес-модель Лексі Кай постала в жаркому образі

Зірка не соромиться своїх форм, адже вони у неї просто неймовірні, пише Politeka.net. Цього разу модель постала в білому топіку зі сміливим декольте.

Маленький верхній одяг з довгими рукавами, але з великим вирізом зробили образ дуже гарячим. Пишні груди випирали з декольте, притягуючи погляд.

Принади виглядали просто шалено і відірватися від фото було неможливо. До того ж, не можна було насолодитися видами на тонку талію і пружний живіт Кай.

Модель одягла і маленьку картату спідничку з грайливим розміром збоку.

Лексі присіла на барну стійку, похвалившись рівними й накачаними ніжками.

Зірка прибрала волосся назад, залишивши біля обличчя дві прядки, а також вона одягла квадратні окуляри.

Загалом, образ красуні нагадував стиль розпусної вчительки з фільмів для дорослих.

За вісім годин публікація зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів.

"Така пустунка", - написав один із коментаторів.

Нагадаємо, Лексі Кай постала в спокусливому купальнику на тонких, прозорих бретельках. Груди під тонкою майже тілесною тканиною виглядали неймовірно спокусливо. При цьому видно найінтимніші місця, але зірку це анітрохи не бентежило.

Також Лексі одягла крихітні джинсові шортики, що сіли на її стрункій талії.

Раніше повідомлялося, що Лексі Кай показалася в чорному бікіні, яке практично не прикрило ідеальні форми. Зірка посміхалася, демонструючи п'яту точку крупним планом.

На іншому фото Кай вже з мокрим волоссям стояла біля спорткара. А на третьому - модель лежала на підлозі у воді.

Нагадавши, фітнес-модель Лексі Кай вразила четвертим розміром в атласній міні-сукні

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Лексі Кай в мікро-бікіні прийняла жарку позу в авто

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Лексі Кай похвалилася достоїнствами фігури в" Невидимій " сукні