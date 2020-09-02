Колишній абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик, який перебрався в хевівейт, розповів про свої подальші плани

"З ким мені битися, з Джошуа або Ф'юрі? З будь-яким, у кого є титул чемпіона світу, і який не проти вийти в ринг з абсолютом з першої важкої ваги.

Ми все-таки в розумі тримаємо Ентоні, проте бокс такий спорт, де може трапитися все, що завгодно", - наводить його слова Sky Sports.







Раніше менеджер українця Олександр Красюк заявив, що Усик є обов'язковим претендентом і вимагає поєдинку з Джошуа.

"Усик більше року є обов'язковим претендентом по лінії WBO. Ми погодилися, щоб спершу відбувся бій Джошуа - Пулєв, але тепер вимагаємо, щоб переможець бився з Усиком.

План у нас такий: перемогти Чісору, потім перемогти Джошуа (або того, хто буде володіти поясом) і стати чемпіоном. От і все. Тримаємо в думці Джошуа, хоча все може трапитися", - сказав Красюк.







Як повідомляла Politeka, російський боксер Олександр Повєткін заявив, що не бачить сенсу в поєдинку проти українця Олександра Усика.

"Олександр Усик-хороша людина і хороший боксер. Але у нас є свій шлях, а у нього свій шлях. Навіщо нам зустрічатися?",- розповів Повєткін.

Він додав, що крім Усика є інші боксери, з якими він зміг би зустрітися в рингу.

Як повідомляла Politeka, у Усика збираються "підпорядкувати" Джошуа після бою з Чісорою, розкриті плани: "Просто і практично".



Також Politeka писала, що Усик на пляжі звернувся до Чісори ламаною англійською, відео.



Нагадаємо, раніше Чісора підігрів інтерес до бою з Усиком новим фото: "Будьте готові, гряде ..."



