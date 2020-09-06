36-річна українська спортсменка, головний тренер шоу "Зважені та щасливі", Аніта Луценко, показала, завдяки чому володіє струнким і підкачаним тілом

Зірка опублікувала у своєму Instagram відео своїх жарких тренувань, пише Politeka.net. На кадрах спортсменка лежить на підлозі і виконує вправи з накачування преса з підняттям ніг.

При цьому зірка позувала в короткій рожевій футболці і чорних спортивних штанях. На ногах Аніти - білосніжні кросівки.

Кадри вийшли дуже пізнавальними.

"Доброго ранку 😌 🌟 якщо ви прокинулися і раптом захотілося качнути прес ️- ️ ось комплекс * виконай виконай з 1-4 вправу -- 30 сек відпочинок і повтори спочатку 🔥 🔥 🔥 всього 3 кола! (*вправи для людей без проблем зі здоров'ям)... Ну що, зробив / ла? Які враження? 😎 😛 ",- написала зірка.

За сім годин пост зібрав понад 17 тисяч лайків і багато коментарів.

"Аніта, ти навіть не уявляєш як я чекаю такі добірки від тебе! Завжди виконую після суглобової гімнастики вранці!", "Клас! Спасибі! Буду робити!", "Дякую💗дуже класний комплекс👍 👍 👍", " супер! Дякую. Вже зроблено✔", " клас! Спасибі, зробили всією сім'єю💪 💪 💪", " як я вас люблю! Дякую за такі ранкові мотивації! 👌 💪 🏼 ", "Ууух, горить-то як 🔥 🔥 🔥" - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Аніта Луценко постала в топі і легінсах шоколадного відтінку.

Зірка трохи вигнулася, щоб показати свої вигини тіла у всій красі.

Топік обтягнув груди і дозволив розглянути тонку талію і пружний живіт зірки, а легінси обтягнули пружну п'яту точку.

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