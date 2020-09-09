Російський боксер Олександр Повєткін висловився про масові протести в Білорусі на тлі підсумків президентських виборів

Як передає видання Tribuna, на думку Повєткіна, масштабні мітинги в Білорусі нібито були "кимось створені", і що це явно втручання з боку.

"Вони хочуть розхитати, посварити народи братні, що вже зробили з Україною. Як при революції-брат проти брата йшов, батько проти сина.

Важко сказати, що буде далі. Сподіваюся, Лукашенко все втримає. Він людина сильна, вольова. Я був у Білорусі, хороша, нормальна країна.

Люди добрі, нормальні, спокійні. Жодного кіпіша. П'яних особливо не бачив. Як там чистенько, які там колгоспи, городи. В СРСР було дуже багато хорошого і правильного, я так вважаю», – заявив Повєткін.







Як повідомляла Politeka, російський боксер Олександр Повєткін заявив, що не бачить сенсу в поєдинку проти українця Олександра Усика.

"Олександр Усик-хороша людина і хороший боксер. Але у нас є свій шлях, а у нього свій шлях. Навіщо нам зустрічатися?",- розповів Повєткін.

Він додав, що крім Усика є інші боксери, з якими він зміг би зустрітися в рингу.

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