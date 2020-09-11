Ці красуні зведуть з розуму будь-якого

Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато порадувала спекотним образом з подружкою

Модель розбурхала свідомості шанувальників відвертим фото в сторіз Instagram, передає Politeka.net. Варто відзначити, що зірка активно стежить за собою, тому фігура у неї ідеальна.

Цього разу на відвертому фото модель постала абсолютно оголеною. Зірка позувала стоячи у воді з такою ж голою подружкою-блондинкою.

Обидві позували до камери спиною, демонструючи свої розкішні пружні сідниці. Так, стати володарками таких п'ятих точок мріє мало не кожна жінка.

Крім того, тіла дівчат сяяли, чи то від обробки фотошопом, чи то від лосьйону. У будь-якому випадку виглядали вони просто неймовірно.

Прекрасні моделі розпустили хвилясте від вологи волосся.

Зухвала брюнетка Ніколь Амато повернулася до подружки, схопила її за волосся і відкрила губи.

Фото вийшло неймовірно спекотним, завдяки позам і оголеним тілам. На жаль, кадр не зібрав лайків, адже в сторіз немає такої можливості.

Нагадаємо, Ніколь Амато з'явилася на відео в білих трусиках-бікіні з сітчастої тканини, яка навряд чи щось приховувала, та цього модель і не хотіла.

Талію підкреслив білий поясок, а під п'ятою точкою, на ногах - підв'язки. Зірка не поспішаючи йшла, коли її сідниці знімали крупним планом.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато позувала в красивій білизні з мереживом і сіточкою, яке підкреслило її спокусливі форми. Фітнес-модель тримала в руках пістолет, який пристрасно облизувала язиком.

"Іноді тобі просто потрібно лизати це», - підписала фото зірка.

Нагадаємо, що Ніколь Амато влаштувала гаряче тренування в міні-топі:"зараз вистрибнуть".

Як повідомляла Politeka, Ніколь Амато підкорила красою форм в прозорому топіку:"шикарніше нікуди".

Також Politeka писала, що Ніколь Амато блиснула найпотаємнішими місцями в Білій сіточці:"Королева спокуси".