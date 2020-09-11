Известная американская фитнес-модель Николь Амато порадовала жарким образом с подружкой

Модель взбудоражила сознания поклонников откровенным фото в сториз Инстаграм, передает Politeka.net. Стоит отметить, что звезда активно следит за собой, поэтому фигура у нее идеальная.

В этот раз на откровенном фото модель предстала абсолютно обнаженной. Звезда позировала стоя в воде с такой же голой подружкой-блондинкой.

Обе позировала к камере спиной, демонстрируя свои роскошные упругие ягодицы. Да, стать обладательницами таких пятых точек мечтает чуть ли не каждая женщина.

Кроме того, тела девушек сияли, то ли от обработки фотошопом, то ли от лосьона. В любом случае выглядели они просто невероятно.

Прекрасные модели распустили волнистые от влаги волосы.

Дерзкая брюнетка Николь Амато повернулась к подружке, схватила ее за волосы и приоткрыла губы.

Фото получилось невероятно жарким, благодаря позам и обнаженным телам. К сожалению, кадр не собрал лайков, ведь в сториз нет такой возможности.

Напомним, Николь Амато появилась на видео в белых трусиках-бикини из сетчатой ткани, которая едва ли что-то скрывала, да этого модель и не хотела.

Талию подчеркнул белый поясок, а под пятой точкой, на ногах - подвязки. Звезда не спеша шла, когда ее ягодицы снимали крупным планом.

Ранее сообщалось, что Николь Амато позировала в красивом белье с кружевом и сеточкой, которое подчеркнуло ее соблазнительные формы. Фитнес-модель держала в руках пистолет, который страстно облизывала языком.

«Иногда тебе просто нужно лизать это», - подписала фото звезда.

Напомним, что Николь Амато устроила горячую тренировку в мини-топе: "Сейчас выпрыгнут".

Как сообщала Politeka, Николь Амато покорила красотой форм в прозрачном топике: "Шикарней некуда".

Также Politeka писала, что Николь Амато сверкнула самыми сокровенными местами в белой сеточке: "Королева соблазна".