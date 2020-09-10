Відома українська фітнес-тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала, що робити з животом

На фото Луценко позує в топі, шортах і кросівках. Красуня стоїть в спортзалі, де демонструє перед дзеркалом свою фігуру в профіль. Волосся Аніта заправила пов'язкою, щоб не заважали. Тренер стояла і показувала дві пози, в яких була правильна і не правильна постава. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Постава і живіт - Взаємопов'язані.

Сутула спина-це часто вивалений вперед живіт + груди звичайно нижче реального і вона реально ближче до живота. Зверніть увагу наскільки тонше я виглядаю на першому фото", - написала Луценко під фото.

Фанати, включаючи Брежнєву, поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"Думаю багато хто з нас з поставою як на фото #2 в житті і як на #1 для фото", "Рекомендую", " Дякуємо! Мені здається, що постава - це половина тих проблем, з якими люди приходять в спортзал, просто їм цього ніхто не пояснює (", "вже давно намагаюся спину рівно тримати)".

Повідомлялося, 36-річна українська спортсменка, головний тренер шоу" Зважені та щасливі", Аніта Луценко, показала, завдяки чому володіє струнким і підкачаним тілом.

При цьому зірка позувала в короткій рожевій футболці і чорних спортивних штанях. На ногах Аніти-білосніжні кросівки.

Кадри вийшли дуже пізнавальними.

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