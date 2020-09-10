Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Кріс Берд заявив, що прийняв рішення повернутися в професійний бокс

Про це він заявив в інтерв'ю каналу FightHype.

"Я відомий своєю спритністю і швидкістю, своїми рефлексами, а вони у мене в повному порядку, хоча мені 50 років. Подивіться на моє тіло. Хто зможе впоратися зі старим? Ніхто.

У мене повно енергії, Я буду чемпіоном світу в середній вазі", - сказав Берд.

Відзначимо, що боксер завершив кар'єру в 2009.

Нагадаємо, 1-го квітня 2000 року в поєдинку за пояс WBO в суперважкій вазі Віталій Кличко зустрівся з Крісом Бердом. Під час бою українець отримав травму плеча і змушений був відмовитися від продовження бою в перерві між 9 і 10 раундами. Це стало першою поразкою Кличка-старшого в кар'єрі.

14 жовтня 2000 року Володимир Кличко вийшов в ринг проти кривдника Віталія. Кличко переміг за очками в 12-раундовому бою. Володимир відправляв Берда в нокдаун в дев'ятому раунді і 11-му.

Пізніше, в квітні 2006 року, Кличко-молодший вийшов на бій проти Берда вдруге. Володимир домінував весь бій. На початку 7-го раунду він правим крюком відправив американця на настил.

Берд піднявся, його обличчя було залито кров'ю. Рефері зупинив бій. Кличко переміг технічним нокаутом, ставши новим чемпіоном за версією ІВF.

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