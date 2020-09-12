Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей здивувала сміливим кадром, зробленим на відпочинку

Дівчина стала відома завдяки кадрам в Instagram, які публікувала після занять в спортзалі. Вона з самого дитинства намагається вести активний і здоровий спосіб життя, а також активно підтримує фігуру в ідеальній формі, як і її мама, знаменита спортсменка.

Соммер також часто відпочиває на пляжі, тому в мережі досить багато знімків, зроблених на сонячному узбережжі. Одні з таких кадрів чимало сполошив фанатів. Засмагла дівчина вирішила показати себе з нового ракурсу. Пустотливо виставивши язик, зухвала красуня підняла ніжку і підкреслила тим самим вигини. Леопардове бікіні вдало доповнило сміливий образ Рей.

"Дуже чуттєва дівчина❤️", "потягніть ніжку більше, поки не боляче", "мій гепард", "Гарячий образ для гарячої леді🔥Hot", "О, чорт візьми, дитинко🍑 🍑 🥵 🥵 🥵 🥵"," її пишні стегна можуть врятувати мені життя в будь-який час, будь ласка. #wce», «шалено красива", "будь ласка, надішліть продовження банкету", " я люблю тебе😂 😂 😋", "соммеррей Любов Любов Любов💌 💝»," хто-небудь ще задається питанням, чому її ноги виглядають такими великими? Все ще гаряче, але правда великі", - пишуть користувачі.

Спортсменка прославилася в Instagram завдяки постійним роликам зі спортзалу, зауваженням про правильне харчування і яскравим фото з пляжу. Дівчина наслідує приклад мами, у який ідеальне тіло і яка Чи не все життя проживає на спорті. Тому Соммер подобається займатися тим же.

Нетавно Рей також підкорила образом у леопардовому монокіні. Дівчина розпустила довге волосся і показала "дику кішечку" на зйомці. При цьому Соммер виглядала дуже спокусливо, що відразу відзначили фанати.

"Хороший наряд», «інтригуюча жінка, правда, дуже ефектна поява», «Просто розкіш, це ідеальний вигляд, дівчинка👅 🤤», "так і хочеться дивитися на неї нескінченно".

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