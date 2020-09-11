Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко може змінити клубну прописку найближчим часом

Про це стало відомо з повідомлення Sky Sports.

За інформацією джерела, в Послугах 30-річного українця зацікавлений Китайський Шаньдун Лунен.

Зазначається, що клуб з Лондона готовий розглянути пропозицію щодо трансферу Ярмоленка. Клубу потрібно продавати гравців, щоб отримати кошти на придбання нових виконавців.

Українець виступає за Вест Хем з літа 2018 року. У минулому сезоні хавбек провів 23 матчі за клуб в рамках АПЛ, забивши п'ять голів і віддав одну результативну передачу.





Раніше стало відомо, що нападник іспанського Альбасете Роман Зозуля може переїхати в чемпіонат України.

За інформацією джерела, керівництво іспанського клубу планує скоротити зарплатну відомість, щоб відповідати вимогам Сегунди. Зозуля, як один з найбільш висооплачіваемих гравців, повинен або прийняти нові контрактні умови і погодитися на зменшення окладу, або піти з клубу.

Відзначається, що в послугах українського форварда зацікавлені кіпрський АПОЕЛ і київське Динамо.





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