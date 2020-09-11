Ексчемпіон світу з боксу британець Алан Мінтер помер на 70-му році життя

Про це повідомляє Боксерський комітет Великої Британії.

Причина смерті спортсмена не уточнюється. За інформацією Sky Sports, боксер довгий час боровся з онкологічним захворюванням.

На професійному рингу Мінтер провів 49 боїв. У них він здобув 39 перемог (23 з них нокаутом) і зазнав дев'ять поразок. Ще один поєдинок був визнаний нічийним.

Він володів чемпіонськими поясами в середній вазі за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської ради (WBC) і Європейського боксерського союзу (EBU). У 1980 році Мінтер став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Кріс Берд заявив, що прийняв рішення повернутися в професійний бокс.

"Я відомий своєю спритністю і швидкістю, своїми рефлексами, а вони у мене в повному порядку, хоча мені 50 років. Подивіться на моє тіло. Хто зможе впоратися зі старим? Ніхто.

У мене повно енергії, Я буду чемпіоном світу в середній вазі", - сказав Берд. Відзначимо, що боксер завершив кар'єру в 2009.



Додамо, що колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Майк Тайсон назвав найкращих боксерів сучасності.

"За Ломаченком цікаво спостерігати. Девін Хейні хороший, Шакур Стівенсон теж хороший. Джервонта Девіс теж в порядку, Еррол Спенс по-справжньому хороший, Теренс Кроуфорд. Є багато хороших бійців. Ось той малюк Раян Гарсія - дуже крутий хлопець!" - сказав Тайсон.

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