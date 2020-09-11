Екс-суперник українського суперважкоатлета Віталія Кличка Денні Вільямс розповів про перспективи Олександра Усика в суперважкій вазі

Свою думку він висловив Youtube-каналу USACHEV TV.

"Усик-боксер топового рівня. Але я не думаю, що він зможе перемогти Тайсона Ф'юрі, який володіє поясом WBC. Схиляюся до варіанту, що Ф'юрі візьме гору над ним. Але Усик поб'є багатьох інших супертяжів, в цьому я не сумніваюся".

Вільямс також поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку українця з Дереком Чісорою.

"Мій прогноз на цей бій? Усик розбереться з Чісорою за очками. Як я вже сказав, Олександр здолає більшість суперважкоатлетів. Але мені здається, що він не переможе Тайсона Ф'юрі", - сказав британець.

Раніше менеджер британського супертяжа Дерека Чісори Девід Хей розповів про підготовку свого підопічного до бою проти українця Олександра Усика.

"Швидше за все, бій Чісори і Усика відбудеться в жовтні. Дерек вже на даний момент добре налаштований психологічно, і ще краще фізично. Зараз ідеальний час для нього. Незабаром ми сядемо і розпишемо тренувальний план таким чином, щоб в жовтні Чісора вийшов на пік.





13 жовтня мені виповниться 40 років. Якщо Чісора нокаутує Усика - це буде найкращий подарунок на мій день народження", - сказав Хей.

Також повідомлялося, що промоутер Френк Уоррен заявив, що готовий організувати поєдинок свого боксера Деніела Дюбуа проти обов'язкового претендента на пояс WBO Олександра Усика за вакантний титул організації.

Як повідомляла Politeka, у Усика збираються "підпорядкувати" Джошуа після бою з Чісорою, розкриті плани: "Просто і практично".

Нагадаємо, раніше Чісора підігрів інтерес до бою з Усиком новим фото: "Будьте готові, гряде ..."



