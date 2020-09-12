Американська фітнес-модель Соммер Рей здивувала домашнім кадром у незвичному образі

У цей дівчина вирішила поділитися милим і простим кадром, несхожим на інші. Справа в тому, що молода фітнес-модель як правило показує лише модні кадри з тренувань або ж яскраві фото, на яких позує в бікіні на пляжі. При цьому домашні і особисті, не постановочні фото, вона майже не показує.

На яскравому знімку Соммер позувала без ліфчика в простій Білій укороченій майці з акуратним написом над грудьми, а також у звичайній Білій білизні. В руках Соммер тримала гілочку фруктового дерева з лаймами, заклично дивлячись в об'єктив.

Як і очікувалося, Шанувальники не залишилися байдужі до побаченого кадру спортсменки:

"Тільки твої очі моя любов",» @sommerray я б хотів зустрітися з тобою особисто«, " ти дійсно чудова жінка, твоє обличчя таке невинне, ніжне і ніжне змушує мене любити тебе все більше і більше з кожним днем», «твої брови такі яскраві і прекрасні, що діамант», «я полонянка, твоє дорогоцінне тіло зачаровує мене, а звук твого голосу такий м'який», «Хіба ви не вибираєте самий низько висить плід. Чому ти тягнешся до того, чого не хочеш», «Дивись, мамо, без штанів,» - пишуть користувачі.

Ми також писали, що Соммер також часто відпочиває на пляжі, тому в мережі досить багато знімків, зроблених на сонячному узбережжі.

Один з таких кадрів чимало сполошив фанатів. Засмагла дівчина вирішила показати себе з нового ракурсу. Пустотливо виставивши язик, зухвала красуня підняла ніжку і підкреслила тим самим вигини. Леопардове бікіні вдало доповнило сміливий образ Рей.

Повідомлялося, що молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей показала топ кращих вправ в спортзалі.

Спортсменка прославилася завдяки любові до занять в залі, які знімала на камеру і публікувала у себе в Instagram.

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