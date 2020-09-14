Відома фітнес-модель Ніколь Амато показала себе в максимально екстремальному ракурсі

На фото Ніколь позує в купальнику, сидячи на чомусь. Красуня вирішила показати тільки п'яту точку, якою потрясла на камеру. Дівчина посувала під музику "горішком", демонструючи свої самі спокусливі вміння. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чому я навчилася, хо-хо", - підписала ролик Ніколь.

Фанати подивилися ролик майже 3 тисячі разів і написали коментарі:

"Жаркість перевантажена" ," ти скажено хороша", " Вам не вистачає важливого елемента!", "Це відмінний навик ти неймовірно приголомшливий! Продовжуйте показувати свої найкращі активи, щасливих вихідних".

Повідомлялося, що відома американська фітнес-модель Ніколь Амато порадувала спекотним чином з подружкою.

Цього разу на відвертому фото модель постала абсолютно оголеною. Зірка позувала стоячи у воді з такою ж голою подружкою-блондинкою.

Ми писали, що американська фітнес-модель Ніколь Амато блиснула розкішною фігурою під час відпочинку з подругами.

"Сміх-найкращі ліки", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Амато в оточенні подруг до непристойності задерла крихітне бікіні.

Нагадавши, фітнес-модель Ніколь Амато блиснула "горішком" в безсоромному вбранні

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