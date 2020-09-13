Американська фітнес-модель Соммер Рей змінила імідж заради сонячних кадрів на природі

Незважаючи на те, що спортсменці всього двадцять років, вона вже є однією з найпопулярніших моделей в соціальній мережі Instagram. Її фото збирають мільйони переглядів, а за її профілем слідує понад 25 мільйонів шанувальників.

Дівчина веде здоровий спосіб життя, завжди "на спорті", а також часто влаштовує фотосесії в спортивних костюмах або купальниках. Цього разу Соммер вдалося вразити фанатів добіркою кадрів, несхожих на інші.

Справа в тому, що Рей приміряла просту біло-жовту кофтинку і світлі джинси, а також зробила милу зачіску з двома гульками, які надали її світлому обличчю миловидності.

Фото спортсменки фанати обговорили досить бурхливо:

"Якщо ти можеш ухилитися від гайкового ключа .... ти можеш ухилитися від м'яча 👍", " вишибали !!!! 😂 😂 😂 Давай тепер дружити хахаха", " Ти виглядаєш приголомшливо✨", "дівчина мрії«, » не знала, де сорочка, від чого нам дружити😅«,» дівчина мрії, яка милашка«,» ти така красива«,» це мило«,» треба продовження«,» це правда жарко", - пишуть користувачі.

Також дівчина вирішила поділитися милим і простим кадром, несхожим на інші. Справа в тому, що молода фітнес-модель як правило показує лише модні кадри з тренувань або ж яскраві фото, на яких позує в бікіні на пляжі. При цьому домашні та особисті, не постановочні фото, вона майже не показує.

На яскравому знімку Соммер позувала без ліфчика в простій Білій укороченій майці з акуратним написом над грудьми, а також у звичайній Білій білизні. В руках Соммер тримала гілочку фруктового дерева з лаймами, заклично дивлячись в об'єктив.

Ми також писали, що Соммер також часто відпочиває на пляжі, тому в мережі досить багато знімків, зроблених на сонячному узбережжі.

Один з таких кадрів чимало сполошив фанатів. Засмагла дівчина вирішила показати себе з нового ракурсу. Пустотливо виставивши язик, зухвала красуня підняла ніжку і підкреслила тим самим вигини. Леопардове бікіні вдало доповнило сміливий образ Рей.

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