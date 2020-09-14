Американська фітнес-модель Лексі Кай повеселилася в образі зухвалої ковбойші на зйомках

Молода спортсменка вже багато років вражає публіку своєю підтягнутою фігурою. Низькоросла блондинка змогла не тільки довести, що привабливо можна виглядати при будь-якій статурі, але ще і почала мотивувати жінок не соромитися своїх недоліків.

Дівчина підкреслює, що любити себе треба будь - яким і якщо хочеться змін-то просто слід займатися здоров'ям. Лексі професійно займається спортом досить давно, тому вона також є рекламним представником спортивного одягу одного популярного бренду, а також рекламує енергетичний напій.

Цього разу фітнес-модель приміряла образ ковбойші під час відпочинку і навіть встигла знятися з улюбленим напоєм. У коротенькій синій майці з метеликами і світло-синіх джинсах з рваними розрізами дівчина виглядала незвично. Завершили образ спортсменки ковбойські коричневі чоботи з бохромою.

"Красиво 🖤 🖤 🖤" » « 😋 люблю цей аромат😍 😍 😍", " ще один приголомшливий образ», «вау, Мені подобається цей🙌 🏻», «Я люблю це😍 😍 😍», «любіть свій стиль! 💕 🤠 💕 , » "Чудово красиво 😍" » "так здорово, я люблю це👏🏻👏🏻👏🏻😀», «така красива, як боже",» Привіт, пастушка«, " ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ той персиковий чай !!", "Ламає Інтернет своєю красою🤩 🖤", «ви народжені, щоб творити історію💯 🔥," - пишуть користувачі.

До цього Кай також показала свої сідниці зі сміливого ракурсу, не посоромившись прогнутися поруч з сірим авто. Настільки сміливий кадр не залишив байдужими фанатів, які бурхливо обговорили побачене. Незважаючи на часті зміни образів, модель як правило дотримується одного стилю - спортивного або пляжного.

Цього ж разу зухвалою витівкою спортсменці вдалося перевершити себе. Витівка фітнес-моделі не залишила байдужими фанатів:

"Вау, мені подобається цей образ🙌 🏻», «дуже круті фото і кольору з цієї фотосесії, градус підвищений💪 🏼,» «просто вражає👌 👌 👌 👌", " вау, чудово«", "мені дуже подобається ця картинка", " просто чудово!!", "Чудово і сексуально👙 💋 😍❤️🔥".

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