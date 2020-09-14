Український боксер Зоравор Петросян здобув блискучу перемогу над представником Росії Євгеном Ваземим

Поєдинок у першій напівсередній вазі на вечорі професійного боксу RCC Boxing в Єкатеринбурзі завершився достроково.

У четвертому раунді 22-річний уродженець Полтави просто зім'яв опонента градом ударів. Рефері зупинив зустріч, присудивши перемогу підопічному В'ячеслава Сенченка технічним нокаутом.

Цей бій став третім для українця в цьому році. 1 серпня Петросян провів свій бій на дебютному вечорі боксу від USYK 17 Promotion. Там він здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над Едуардом Мерінцом.

Нагадаємо, екс-суперник українського суперважкоатлета Віталія Кличка Денні Вільямс розповів про перспективи Олександра Усика в суперважкій вазі.

"Усик-боксер топового рівня. Але я не думаю, що він зможе перемогти Тайсона Ф'юрі, який володіє поясом WBC. Схиляюся до варіанту, що Ф'юрі візьме гору над ним. Але Усик поб'є багатьох інших супертяжів, в цьому я не сумніваюся".

Вільямс також поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку українця з Дереком Чісорою.

"Мій прогноз на цей бій? Усик розбереться з Чісорою за очками. Як я вже сказав, Олександр здолає більшість суперважкоатлетів. Але мені здається, що він не переможе Тайсона Ф'юрі", - сказав британець.



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