Президент України Володимир Зеленський дав завдання привезти Олімпійські ігри в Україну

Про повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, передає Трибуна.

"Президент поставив завдання привезти Олімпійські ігри в Україні. Президент тиждень тому сказав мені дати технічне завдання, що потрібно для Олімпіади. Зараз ми це готуємо. Дадуть нам Ігри чи ні-це вже друге питання. Головне, що ми знову будемо будувати спортивні об'єкти, на яких потім будуть тренуватися українці", – зявив Гутцайт.

Міністр додав, що для цього потрібна матеріально-технічна база. Зараз вивчається можливість того, що потрібно побудувати.

На думку Гутцайта, проведення даного заходу в Україні є позитивною подією, якщо вся інфраструктура не буде простоювати і після закінчення Олімпіади.

Нагадаємо, з 14 вересня посиляться карантинні заходи в ряді населених пунктів України.

У помаранчевій зоні опинилися Київ та обласні центри Харків, Львів, Вінниця, Ужгород, Суми та Хмельницький.

Це означає, що на спортивних заходах, в тому числі і футбольних матчах, не може бути присутнім більше 220 чоловік, причому з розрахунку, що щільність не повинна перевищувати 1 людини на 10 квадратних метрів приміщення.





Додамо, що журналіст Дмитро Копій звернувся до Міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта з проханням відмовитись від деяких радянських гасел. Так, він пропонує змінити гасло "Фізкульт привіт" на "Слава Україні!".

Нагадаємо, Зінченко знайшов позитивний момент в принизливому розгромі від іспанців: "Добре, що такий провал...".

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