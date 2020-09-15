Відома фітнес-модель Янет Гарсія показала себе, показавши результати тренувань

На фото Янет здалася в помаранчевих лосинах і топі. Красуня розвернулася спиною, показуючи свої пружні сідниці. Волосся у дівчини було розпущене, Гарсія повернулася головою до об'єктива камери. На фото можна легко оцінити апетитну п'яту точку зірки, яка тільки підкреслила її, задерши трошки ногу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Виглядати і відчувати себе вражаюче-це питання ставлення і дисципліни. Приведи форму і дозволь @iamyanetgarcia привести тебе до твоєї мети", - підписано фото.

Фанати поставили сотню лайків і не писали Коментарі, але так і хочеться сказати: "Мотивуєш, королева спорту".

Повідомлялося, що відома фітнес-модель Янет Гарсія показала себе на радість фанатів.

Янет цього разу позувала в лосинах і топі, а образ доповнила навушниками. Зірка стояла в спальні і знімала себе на телефон на тлі ліжка. Красуня ефектними рухами потрясла п'ятою точкою, показуючи, як потрібно релаксувати. Ролик вийшов гарячим і спокусливим, незважаючи на досить скромний наряд.

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