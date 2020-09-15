Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато показала апетитні форми в басейні

Спокусниця похвалилася формами, знімаючи себе в крихітному бікіні, передає Politeka.net. Ніколь славиться своїми неймовірними формами й стрункою фігурою з накачаними ніжками, руками та пресом.

Форми виглядають просто чудово і гідні заздрості. Модель оприлюднила в одному зі сторіз кадри того, як відпочиває в басейні.

Амато натягнула на величезні принади крихітний рожевий купальник на тонких бретельках. Видно, як лямкам важко тримати такі великі принади, тому вони натягнулися, але все-таки як же соковито це виглядає. На грудях можна помітити блискітки у вигляді зірочок.

Зірка на голову одягла кепочку, а з її вух визирали білі навушники.

Ніколь висунула язик і показала його підписникам, а пізніше посміхнулася. Погляд красуні був грайливим.

Фото не змогли зібрати багато лайків, оскільки в сторіз немає такої можливості. Ймовірно, зірку засипали приємними коментарями в особистому листуванні.

Нагадаємо, Ніколь Амато постала абсолютно оголеною. Зірка позувала стоячи у воді з такою ж голою подружкою-блондинкою.

Обидві позували до камери спиною, демонструючи свої розкішні пружні сідниці. Так, стати володарками таких п'ятих точок мріє мало не кожна жінка.

Раніше ми писали, що Ніколь Амато позувала в жаркій позі, притулившись до двох красунь.

Ніколь одягла на груди світлу в'язану накидку, яка навряд чи щось прикривала. Також на зірці були плавки, що тримаються на найтонших бретельках, що надавало образу великої пікантності.

Нагадаємо, що Ніколь Амато влаштувала гаряче тренування в міні-топі:"зараз вистрибнуть".

Як повідомляла Politeka, Ніколь Амато підкорила красою форм в прозорому топіку:"шикарніше нікуди".

Також Politeka писала, що Ніколь Амато блиснула найпотаємнішими місцями в Білій сіточці:"Королева спокуси".