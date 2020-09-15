Екс-чемпіон WBA і IBF у першій важкій вазі Мурат Гассієв висловився про колишнього суперника Олександра Усика

"Він мені нецікавий. Чого мені від нього чекати? Я за ним не стежу. Я стежу за своєю формою", - сказав Гассієв в коментарі сайту Спорт-Ексресс.

Нагадаємо, Олександр Усик переміг Мурата Гассієва одноголосним рішенням у фіналі WBSS в липні 2018 року. Після цього Гассієв в ринг ще не повертався.

Нагадаємо, екс-суперник українського суперважкоатлета Віталія Кличка Денні Вільямс розповів про перспективи Олександра Усика в суперважкій вазі.

"Усик-боксер топового рівня. Але я не думаю, що він зможе перемогти Тайсона Ф'юрі, який володіє поясом WBC. Схиляюся до варіанту, що Ф'юрі візьме гору над ним. Але Усик поб'є багатьох інших супертяжів, в цьому я не сумніваюся".

Раніше глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн поділився думками про організацію бою між Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою.

"У нас виникла велика проблема з цим поєдинком. Справа в тому, що ми планували його, виходячи з заповненої арени O2 в Лондоні. Але якщо ми не зможемо продати всі квитки, то втратимо кілька мільйонів доларів.

Тут два варіанти: боксерам потрібно або погоджуватися на зменшений гонорар, або чекати. В даний момент ведуться переговори з Усиком і представниками Чісори. Чи захочуть вони почекати або погодяться виступити 31 Жовтня? Це буде відомо вже найближчим часом", - заявив Хірн.

Нагадаємо, Майкі Гарсія вніс українця в топ-5 боксерів світу: "не залежно від вагової категорії".

Додамо, що Усик різко змінив імідж перед боєм з Чісорою, відео: тепер як Роналду.

Як повідомляла Politeka, Усику знайшли нового суперника, який "його переможе".