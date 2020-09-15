Український супевжковаговик Владислав Сіренко розповів про поїздку в тренувальний табір тимчасового чемпіона WBC Олександра Повєткіна

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю Sport Arena TV.

"Спорт - і є політика. Наприклад, матч Україна-Росія. Ми ж всі будемо пишатися, коли обіграємо Росію. І вони також. Це підтягує спорт до політики", - вважає боксер.

Сіренко стверджує, що він та інші спортсмени, намагаються від цього абстрагуватися.

"Тому що, коли ти виходиш на ринг і на тебе ще тисне якийсь політичний контекст, наприклад, що твій суперник з Росії-це може зіграти з тобою погано", – каже українець.

"Перший раз, коли їхав в табір Повєткіна було дуже недобре відчуття. Але потім я особисто познайомився з Олександром і його командою і зрозумів, що ці люди непогані. І що всі відгуки про них, про нібито їхню думку про війну-помилкові. Я перейнявся повагою до них. Моє серце розтануло", - каже Сіренко.

Нагадаємо, тимчасовий чемпіон WBC в суперважкій вазі Олександр Повєткін висловився про протести в Білорусі.