Український супевжковаговик Владислав Сіренко розповів про поїздку в тренувальний табір тимчасового чемпіона WBC Олександра Повєткіна
Своєю думкою він поділився в інтерв'ю Sport Arena TV.
"Спорт - і є політика. Наприклад, матч Україна-Росія. Ми ж всі будемо пишатися, коли обіграємо Росію. І вони також. Це підтягує спорт до політики", - вважає боксер.
Сіренко стверджує, що він та інші спортсмени, намагаються від цього абстрагуватися.
"Тому що, коли ти виходиш на ринг і на тебе ще тисне якийсь політичний контекст, наприклад, що твій суперник з Росії-це може зіграти з тобою погано", – каже українець.
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"Перший раз, коли їхав в табір Повєткіна було дуже недобре відчуття. Але потім я особисто познайомився з Олександром і його командою і зрозумів, що ці люди непогані. І що всі відгуки про них, про нібито їхню думку про війну-помилкові. Я перейнявся повагою до них. Моє серце розтануло", - каже Сіренко.
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