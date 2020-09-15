Американська фітнес-модель Соммер Рей вимазалася маслом заради ефектних кадрів в "прозорих" шортиках

Молода спортсменка щодня показує свої тренування в Instagram. Оскільки дівчина знаходиться під наглядом батьків-спортсменів – знаменитих бодібілдерів, які присвятили спорту все життя, вона веде правильний спосіб життя. За буднями Рей слідують понад 25,4 мільйонів фанатів.

Тому дівчина проявляє активність в Instagram досить часто. Деякі її фото вражають фанатів, адже дівчина не соромиться показувати белфі – Селфі сідниць в пікантному або відвертому вигляді. На фото Соммер в білому бікіні показала у всій красі свої форми в шортиках, які складаються з одних ниточок джинсової тканини. При цьому Рей навіть вимазалася маслом заради більшої ефектності кадру.

"чорт візьми, щоб так було завжди", "рибка дуже класна ️ ❤ ️" « " ти як зірка з океану🍆 💦", «Я думаю, твої штани порвані ... 😂 ", "Приходь до мене", " можу я потримати для вас сходи ... 🤪 ", "Моя кузина закохана в тебе" « " гарячі джинси палаючі джинси❤️🔥🔥⭐🔥🔥❤️,» «чому це кожна фотографія, здається, подобається fazejarvis», «хороші шорти😂», «у твоїх джинсах Дірка».

Раніше ми також писали, що двадцятирічна модель продовжує радувати фанатів своїми жаркими кадрами, зробленими в бікіні. Як відомо, свою багатомільйонну аудиторію юна красуня знайшла завдяки сміливим і зухвалим кадрам, викладеним в Instagram. На таких фото дівчина завжди робила акцент на своїй п'ятій точці, а також присвяченим фітнесу постам з розповідями про тренування.

Дівчину вже дуже давно вважають чи не королевою белфі. Белфі-придуманий Кім Кардашьян термін для позначення пікантного Селфі сідниць. Багато хто вважає Соммер "кращими сідницями Інстаграма".

Оскільки батьки Рей є видатними і відомими бодібілдерами, модель наслідувала їхній приклад і також займається спортом з досить раннього віку. На жаркому кадрі дівчина знову показала свої сідниці з кращого ракурсу.

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