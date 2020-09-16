Український суперважковаговик Владислав Сіренко поділився думкою про Олександра Усика
Про це пише SportArena.
"Не можу сказати, що ми тісно спілкувалися. Але він завжди до мене ставився добре і лояльно. Так само, як і я до нього. Так, деякі речі, які він каже, не всім подобаються. Але якщо розглядати його чисто як спортсмена – тут питань взагалі не може бути.
Як людина – комусь він може бути симпатичний, а іншим ні. Це навіть правильно. Якщо всім все буде подобатися і не буде незадоволених – все буде нудно і одноманітно. Так що це десь навіть добре", - каже Сіренко.
На питання, чи розцінює боксер в майбутньому можливість провести бій з Усиком, Владислав відповів:
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"Мені до його рівня ще тільки належить дістатися. І це буде нелегкий шлях", – зазначив Сіренко.
Нагадаємо, екс-суперник Віталія Кличка Денні Вільямс розповів про перспективи Олександра Усика в суперважкій вазі.
"Усик-боксер топового рівня. Але я не думаю, що він зможе перемогти Тайсона Ф'юрі, який володіє поясом WBC. Схиляюся до варіанту, що Ф'юрі візьме гору над ним. Але Усик поб'є багатьох інших супертяжів, в цьому я не сумніваюся".
Вільямс також поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку українця з Дереком Чісорою.
Нагадаємо, Майкі Гарсія вніс українця в топ-5 боксерів світу: "не залежно від вагової категорії".
Додамо, що Усик різко змінив імідж перед боєм з Чісорою, відео: тепер як Роналду.
Як повідомляла Politeka, Усику знайшли нового суперника, який "його переможе".