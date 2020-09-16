Український суперважковаговик Владислав Сіренко поділився думкою про Олександра Усика

Про це пише SportArena. 

"Не можу сказати, що ми тісно спілкувалися. Але він завжди до мене ставився добре і лояльно. Так само, як і я до нього. Так, деякі речі, які він каже, не всім подобаються. Але якщо розглядати його чисто як спортсмена – тут питань взагалі не може бути.

Як людина – комусь він може бути симпатичний, а іншим ні. Це навіть правильно. Якщо всім все буде подобатися і не буде незадоволених – все буде нудно і одноманітно. Так що це десь навіть добре", - каже Сіренко. 

На питання, чи розцінює боксер в майбутньому можливість провести бій з Усиком, Владислав відповів:

Популярні новини зараз

Кухар, яка оскандалилася з Фреймут на "Танцях з зірками", приголомшила зізнанням: "Плакала разом з..."

Повна відмова від готівки, монети і банкноти перестануть існувати: зроблено гучну заяву

"Геть пішли з нашого міста": харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро

Хвора на рак Анастасія Заворотнюк потрясла сімейними фото й зробила зізнання: "Краса яка"
Показати ще

"Мені до його рівня ще тільки належить дістатися. І це буде нелегкий шлях", – зазначив Сіренко.

сіренко

Нагадаємо, екс-суперник Віталія Кличка Денні Вільямс розповів про перспективи Олександра Усика в суперважкій вазі.

"Усик-боксер топового рівня. Але я не думаю, що він зможе перемогти Тайсона Ф'юрі, який володіє поясом WBC. Схиляюся до варіанту, що Ф'юрі візьме гору над ним. Але Усик поб'є багатьох інших супертяжів, в цьому я не сумніваюся".

усик


Вільямс також поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку українця з Дереком Чісорою.

"Мій прогноз на цей бій? Усик розбереться з Чісорою за очками. Як я вже сказав, Олександр здолає більшість суперважкоатлетів. Але мені здається, що він не переможе Тайсона Ф'юрі", - сказав британець.

Нагадаємо, Майкі Гарсія вніс українця в топ-5 боксерів світу: "не залежно від вагової категорії". 

Додамо, що Усик різко змінив імідж перед боєм з Чісорою, відео: тепер як Роналду.

Як повідомляла Politeka, Усику знайшли нового суперника, який "його переможе".