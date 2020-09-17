Нападник "Колоса" Євген Селезньов поділився думкою про Олександра Усика

Український футболіст взяв участь у ролику "Трендець" на YouTube.

"Знаєш, що мені найбільше не подобається? Коли йому питання задають про Крим. Ось, чесно, тому, хто запитує, має бути соромно. Тому що людина все одно прославляє український прапор, а йому такі скотські питання задають. Чесно, аж мені незручно.

Ну як у нього можна питати? Якась людина, журналіст запитує про Крим. А що ти зробив для цієї країни? Він навіть мізинцем не зробив того, що зробив Усик. Мізинцем», – сказав Селезньов.

Нагадаємо, екс-суперник Віталія Кличка Денні Вільямс розповів про перспективи Олександра Усика в суперважкій вазі.

"Усик-боксер топового рівня. Але я не думаю, що він зможе перемогти Тайсона Ф'юрі, який володіє поясом WBC. Схиляюся до варіанту, що Ф'юрі візьме гору над ним. Але Усик поб'є багатьох інших супертяжів, в цьому я не сумніваюся".

Вільямс також поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку українця з Дереком Чісорою.

"Мій прогноз на цей бій? Усик розбереться з Чісорою за очками. Як я вже сказав, Олександр здолає більшість суперважкоатлетів. Але мені здається, що він не переможе Тайсона Ф'юрі", - сказав британець.

Нагадаємо, Майкі Гарсія вніс українця в топ-5 боксерів світу: "не залежно від вагової категорії".

Додамо, що Усик різко змінив імідж перед боєм з Чісорою, відео: тепер як Роналду.

Як повідомляла Politeka, Усику знайшли нового суперника, який "його переможе".