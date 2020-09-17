Український боксер Олександр Усик вирішив не відступати і вимагає бій проти британця Ентоні Джошуа

Про це повідомляє промоутер українця Едді Хірн, передає BoxingScene.

"Олександр вірить, що вже готовий вийти на ринг, щоб забрати титул. Він не відступає, і вимагає поєдинку проти Ентоні Джошуа.

Можливо, Чісора переможе і зможе нам допомогти в цій ситуації. Ми не збираємося йти в сторону", - сказав Хірн.

Варто відзначити, що бій Олександра Усика і Ентоні Джошуа може відбутися в 2021 році.





Нападник "Колоса" Євген Селезньов поділився думкою про Олександра Усика.

"Знаєш, що мені найбільше не подобається? Коли йому питання задають про Крим. Ось, чесно, тому, хто запитує, має бути соромно. Тому що людина все одно прославляє український прапор, а йому такі скотські питання задають. Чесно, аж мені незручно.

Ну як у нього можна питати? Якась людина, журналіст запитує про Крим. А що ти зробив для цієї країни? Він навіть мізинцем не зробив того, що зробив Усик. Мізинцем», – сказав Селезньов.

Як повідомляла Politeka, російський боксер Олександр Повєткін заявив, що не бачить сенсу в поєдинку проти українця Олександра Усика.

"Олександр Усик-хороша людина і хороший боксер. Але у нас є свій шлях, а у нього свій шлях. Навіщо нам зустрічатися?",- розповів Повєткін.

Він додав, що крім Усика є інші боксери, з якими він зміг би зустрітися в рингу.

Як повідомляла Politeka, у Усика збираються "підпорядкувати" Джошуа після бою з Чісорою, розкриті плани: "Просто і практично".



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