Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей блиснула своїми найсмачнішими місцями 

Зірка з неймовірною фігурою показала найапетитніші місця в купальнику, пише Politeka.net. Красуня просто не може соромитися свого тіла, тому із задоволенням демонструє його. 

Так, в одному з останніх постів Соммер опублікувала кілька фото в крихітному бікіні на зав'язочках. 

Кольоровий ліфчик обтягнув і підкреслив красиві груди, а трусики - відмінно сиділи трохи вище стегон. 

Рей похвалилася пружним животом і накачаними ніжками. Так, для такого тіла знадобилося дуже багато годин роботи на собою. 

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Варто відзначити, що красуня була в чорній косусі, яку вона розстебнула, а на одному з кадрів і зовсім зняла її. Модель повернулася до камери спиною, продемонструвавши пружні сідниці у всій красі. 

"Спасибі, спасибі, ууууу, за побажання на день народження, я вас всіх так сильно люблю", - написала знаменитість. 

За 12 годин пост зібрав понад 1,5 мільйонів лайків і багато коментарів. 

Користувачі мережі відзначали пишність красуні, і не втомлювалися робити компліменти її шикарної зовнішності. 

"Шалено гарна", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Соммер Рей позувала в чорному купальнику на газоні. Красуня доповнила образ стильною бейсболкою. Поруч можна побачити єдинорога, у якого з рогу лилася вода. Зірка кружляла на газоні, дозволяючи намокнути собі повністю. Відео вийшло дуже спокусливим і гарячим. 

Раніше ми писали, що Соммер Рей прогулялася по пляжу з міні-пігами і їх мамою, причому модель навіть влаштувала невелику зйомку з поросятками і вклалася на животі тварини.

Нагадавши, фітнес-модель Соммер Рей випустила на свободу "крихт" у леопардовій білизні

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Соммер Рей показала засмагле тіло, вивалявшись в піску

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Соммер Рей засліпила своїми принадами в" кислотному " бікіні