Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей блиснула своїми найсмачнішими місцями

Зірка з неймовірною фігурою показала найапетитніші місця в купальнику, пише Politeka.net. Красуня просто не може соромитися свого тіла, тому із задоволенням демонструє його.

Так, в одному з останніх постів Соммер опублікувала кілька фото в крихітному бікіні на зав'язочках.

Кольоровий ліфчик обтягнув і підкреслив красиві груди, а трусики - відмінно сиділи трохи вище стегон.

Рей похвалилася пружним животом і накачаними ніжками. Так, для такого тіла знадобилося дуже багато годин роботи на собою.

Варто відзначити, що красуня була в чорній косусі, яку вона розстебнула, а на одному з кадрів і зовсім зняла її. Модель повернулася до камери спиною, продемонструвавши пружні сідниці у всій красі.

"Спасибі, спасибі, ууууу, за побажання на день народження, я вас всіх так сильно люблю", - написала знаменитість.

За 12 годин пост зібрав понад 1,5 мільйонів лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі відзначали пишність красуні, і не втомлювалися робити компліменти її шикарної зовнішності.

"Шалено гарна", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Соммер Рей позувала в чорному купальнику на газоні. Красуня доповнила образ стильною бейсболкою. Поруч можна побачити єдинорога, у якого з рогу лилася вода. Зірка кружляла на газоні, дозволяючи намокнути собі повністю. Відео вийшло дуже спокусливим і гарячим.

Раніше ми писали, що Соммер Рей прогулялася по пляжу з міні-пігами і їх мамою, причому модель навіть влаштувала невелику зйомку з поросятками і вклалася на животі тварини.

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