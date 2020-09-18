Американська фітнес-модель Лексі Кай вразила розкішними формами "як у Кім"

Фітнес-модель любить показувати, як тренується в залі і на природі, при цьому найбільше дівчині подобається захоплювати пляжними і спортивними образами. Лексі завжди акцентує увагу на фігурі, адже низькоросла блондинка володарка пишних форм і тоненької талії.

Дівчина намагається показати, як вона прокачала своє тіло і як привела себе в порядок, тому вона також показує сідниці і бюст без зайвого збентеження. На одному з фото Кай має намір повернулася до об'єктива спиною, щоб підкреслити пишні форми «як у Кім» з вигідного ракурсу. Біло-рожеве бікіні вдало доповнило образ спортсменки.

"Що, чорт візьми, чим ти харчуєшся?", "Це так пишно«," без найменшої скромності " « "таке пізно приховувати" « "гідна поцілунків💋»," Meravigliosa 😘», "всі ці хімікати для зйомок 😭»," Абсолютно красивий образ!!!", "Невимовне тіло, сексуально❤️❤️🔥», «я так тебе люблю♥️💙 😘», "красиво, красиво, красиво".

Раніше ми також писали, що на сторінці в соціальній мережі Instagram Лексі публікує виключно тематичний матеріал для залучення уваги. При цьому фітнес-модель не забуває ділитися кадрами з рекламних зйомок спортивного одягу, чим поповнює "армію" фанатів.

Дівчина підкреслює такими нарядами пишні форми і відразу демонструє результат багатогодинних і старанних занять. Однак, як виняток, дівчина також публікує фото, зроблені в новому стилі. Такі кадри стають найбільш обговорюваними, адже Лексі виглядає дуже незвично.

На одних з таких фото Кай приміряла білосніжний класичний костюм на голе тіло і відчинила піджак, щоб показати свій бюст без ліфчика. Яскравий макіяж і проста укладка перетворили Лексі в ділову бізнес-леді.

Нагадавши, фітнес-модель Лексі Кай ледве вмістила пишну красу у вузький комбінезон

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Лексі Кай в тугих лосинах показала самі спокусливі ракурси

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Лексі Кай з величезним декольте похвалилася трьома " арбузиками"