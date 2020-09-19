Американська фітнес-модель Соммер Рей влаштувала пікантну зйомку прямо в душовій

Незважаючи на те, що спортсменці всього двадцять років, вона вже встигла домогтися чималих висот. Фітнес-модель народилася в сім'ї спортсменів і бодібілдерів, все своє життя дівчина спостерігала, як її знамениті батьки ведуть правильний і активний спосіб життя. З 16 років Соммер почала посилено тренуватися і викладати в Instagram відео, на яких демонструвала результати своїх перетворень.

Дівчині не тільки вдалося накачати ідеальні форми «як у Кім», але і отримати також більше 25,4 мільйонів фанатів в соціальній мережі. Тепер дівчина також відкрила магазин одягу зі спортивними костюмами і спеціальними бікіні і купальниками. При цьому дівчина почала показувати і особисті кадри. На одному з таких вона позувала в одній чорній маєчці з укороченою довгою і в чорній напівпрозорій сітчастій білизні.

Для більшої пікантності Соммер блищала прямо в душовій, як би дражнячи фанатів.

"Нью-Йорк по тобі плаче", "Красиво від природи💖 🖤", "😍Привіт, красуня, ти просто чудова«,» ідеальне тіло і таке красиве" "ти добре виглядаєш, лань", "чорт, вона в порядку і така гаряча🔥 🔥 🔥", "ти така ідеальна",» як я жодного разу не зіткнувся з твоїм ІГ🔥 🔥 🔥, красуня«,» блін, ти прекрасно виглядаєш«, "твоя примха - зухвалий стиль, відмінний модний стиль, м'ята👌 🏿".

Раніше ми писали, що спортсменка володіє неймовірними формами, на якими працює ще з підліткового віку. Оскільки батьки Соммер-відомі бодібілдери, які присвятили спорту все життя, у молодої моделі є гідний приклад. Дівчина знає, як показати себе, як тренувати певну групу м'язів і навіть записує цілі відео з заняттями в залі.

При цьому головною родзинкою профілю Соммер в Instagram залишаються спекотні "белфі" - пікантні селфі, на яких показані фактично одні сідниці. Даний термін колись запропонувала сама Кім Кардашьян, після чого його почали активно використовувати серед знаменитостей.

Так, Соммер в білому бікіні вдалося знову підкреслити головне-свої засмаглі принади. Завдяки незвичайному дизайну білизни з сітчастою тканиною на грудях, дівчина виглядала дуже спокусливо.

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