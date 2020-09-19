Американський фітнес-модель Лексі Кай показала результати багатогодинних тренувань у залі

Цього разу молода спортсменка вирішила показати, як виглядає її пружне і струнке тіло після безлічі тренувань, про які вона розповідала в Instagram на своїй сторінці. Фітнес-модель прийняла спокусливу позу в мікро-бікіні кислотного відтінку і тут же захопила представленом образом.

Дівчина володіє миловидною зовнішністю і мініатюрним зростанням. Старанно тренуючись, Лексі змогла перебороти свої ранні комплекси і розповіла, що навчилася приймати себе такою, якою вона є, просто тепер вона відчуває себе здоровіше і краще.

Дівчина в бікіні з вирізами на плоскому животі не залишила байдужими шанувальників, які написали сотні позитивних коментарів на її адресу:

"Вау😮 💥", «дуже хороша форма, хороша робота💪 🏽", " бомба🙌 🔥 🔥 🔥», «таке красиве тіло», «ідеальна Малятко», «завжди на висоті🔥 😉 😘 😍!", "Чому така соковита💥 🙌 💥», «красива матуся, я люблю тебе ....", "Чорт забирай, цей колір тобі так добре виглядає! Новий улюблений колір", " це бікіні💕 💕 💕 💕 💕», «така дорогоцінна і Рожева красива бомба😍 💖», «мммм а ось це смачно».

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Дівчина намагається показати, як вона прокачала своє тіло і як привела себе в порядок, тому вона також показує сідниці і бюст без зайвого збентеження. На одному з фото Кай має намір повернулася до об'єктива спиною, щоб підкреслити пишні форми «як у Кім» з вигідного ракурсу. Біло-рожеве бікіні вдало доповнило образ спортсменки.

"Що, чорт візьми, чим ти харчуєшся?",» Це так пишно«,» без найменшої скромності«,» таке пізно приховувати«,» гідна поцілунків💋«, » Meravigliosa😘«, »всі ці хімікати для зйомок😭".

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