Американська фітнес-модель Соммер Рей здивувала фігурою в прозорому костюмі

Спортсменка в свої двадцять років вже є власницею власного бренду спортивного одягу і купальників, веде Instagram з більш ніж 25,4 мільйонами шанувальників, а також вважається однією з найпопулярніших фітнес-моделей в соціальній мережі. Дівчина не боїться показати себе в нових і сміливих образах.

В одній з найспекотніших своїх фотосесій дівчина приміряла прозору білизну ніжно-бежевого відтінку, сітчасту спідницю і акуратні прикраси. При цьому тонкий золотий ланцюжок був доповненням до величезного кулону на грудях, що привертає увагу не менше, ніж самі форми знаменитості. Світлі локони Соммер розпустила, блищаючи в природному і невимушеному образі:

"Ви дійсно красиві і чуттєві. Як твої чуттєві губи. Ваше тіло ідеально ❤️😘 🌹», «вау дуже красива", «вам би це сподобалося😂", «богиня реального життя", "моя любов", "спроба спокусити вдалася", "хороша Пляжний одяг", "дуже мило тебе вітаю👏 🌹 💖", "одне з моїх найбільших бажань - споглядати колір ваших красивих і довгого волосся, вашу красу і досконалість«, »відчуваю те ж саме, XOXO💖 💛".

Ми також писали, що незважаючи на те, що спортсменці всього двадцять років, вона вже встигла домогтися чималих висот. Фітнес-модель народилася в сім'ї спортсменів і бодібілдерів, все своє життя дівчина спостерігала, як її знамениті батьки ведуть правильний і активний спосіб життя. З 16 років Соммер почала посилено тренуватися і викладати в Instagram відео, на яких демонструвала результати своїх перетворень.

Дівчині не тільки вдалося накачати ідеальні форми «як у Кім», але і отримати також більше 25,4 мільйонів фанатів в соціальній мережі. Тепер дівчина також відкрила магазин одягу зі спортивними костюмами і спеціальними бікіні і купальниками. При цьому дівчина почала показувати і особисті кадри. На одному з таких вона позувала в одній чорній маєчці з укороченою довгою і в чорній напівпрозорій сітчастій білизні.

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