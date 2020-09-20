Наречена українського футболіста Артема Шабанова Юлія блиснула ідеальною фігурою в нижній білизні

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала вельми пікантне фото. Красуня позувала на підлозі в розкішній нижній білизні чорного кольору. На дівчині був надітий ліфчик, який підкреслив її апетитні «персики». Внизу Юлія одягла шовкові шортики, які були схожі на піжамні труси. Дівчина розпустила волосся, щоб знімок виглядав ще гарячіше.

За годину пост красуні зібрав майже тисячу лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Красива білизна", «як завжди ти шикарна», «Королева дорога моя кохана», «чудова принцеса», «дуже мила Юлічка», «не буває гарячішої красуні», "Петарда", - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що нещодавно красуня опублікувала у себе в Instagram фото з балкона, на якому вона красувалася в не менш відвертій нижній білизні. Дівчина навіть припустила, що її фото могло б стати рекламою нижньої білизни.

Раніше ми писали, що Юлія поділилася селфі з відпочинку. Красуня була одягнена в купальник. Вона ніжилася на сонечку і нудьгувала. Варто відзначити, що в блакитному купальнику можна було розгледіти розкішні груди моделі. Образ Юлія доповнила стильною бейсболкою.

Нагадаємо, що наречена Шабанова блиснула ідеальним тілом біля басейну в сміливому купальнику:"Богиня".

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