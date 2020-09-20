Американський фітнес-модель Лексі Кай показала засмагле тіло в стильному костюмі без білизни

Спортсменка показує себе практично завжди в спортивних образах, тому кожне фото, на якому Лексі приміряє бікіні або модні сукні та костюми збирає найбільше коментарів.

Одні з кадрів, на яких Кай позувала в болотного кольору костюмі і при цьому без білизни, відразу привернули увагу фанатів до себе. Сонячна блондинка виглядала вельми привабливо і жарко.

Так, Лексі одягла штани на гумці болотного відтінку, тоненький топ, вдало підкреслив груди, а також акуратні прикраси. Доповнила образ фітнес-модель прозорими босоніжками з силіконовими лямками і легким макіяжем.

Ось як відреагували фанати:

"Ти найгарячіша красуня в Instagram, яку я коли-небудь бачив", " ти така чарівна!, ""Великі груди", " така мила😱", " красуня, гарне вбрання і груди", "Просто це твій рай«," Великі! 🔥 ", "Такий милий малюк люблю🐶 😘 😘 💖", "який милий наряд! 🔥 ", "Приголомшлива картинка», «Омг дуже красиво», "завжди чудово".

Ми також писали, що молода спортсменка вирішила показати, як виглядає її пружне і струнке тіло після безлічі тренувань, про які вона розповідала в Instagram на своїй сторінці. Фітнес-модель прийняла спокусливу позу в мікро-бікіні кислотного відтінку і тут же захопила представленому чином.

Дівчина володіє миловидною зовнішністю і мініатюрним зростанням. Старанно тренуючись, Лексі змогла перебороти свої ранні комплекси і розповіла, що навчилася приймати себе такою, якою вона є, просто тепер вона відчуває себе здоровіше і краще.

Дівчина в бікіні з вирізами на плоскому животі не залишила байдужими шанувальників, які написали сотні позитивних коментарів на її адресу.

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