Відома фітнес-модель Ніколь Амато показала себе і тренування з подружкою

На фото Ніколь показала себе в обтягуючому бікіні, яке ледве вмістило пишні форми красуні. Амато вирішила залишити волосся розпущеним, а сама стояла на тлі ставка з водоспадом і екзотичною рослинністю. Через деякий час зірка почала вправи разом зі своєю подружкою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і написали коментарі:

"Люблю костюм", " дивовижна!", "Це бікіні гаряче", "ти шикарно виглядаєш".

Раніше ми повідомляли, що відома американська фітнес-модель Ніколь Амато в машині засвітила самі соковиті місця.

Цього разу Амато вирушила в дорогу у своїх справах, не забувши зробити селфі.

Красуня позувала в короткому топіку без білизни, що видно за виразними інтимними ознаками, що випирають з тканини.

Повідомлялося, що відома американська фітнес-модель Ніколь Амато показала кадри зі свого тренування з боксу.

Дівчина була одягнена в спортивний топ і обтягуючі короткі шортики. Зірка з усієї сили била подушку, яку тримав тренер. Амато робила удари і руками, і ногами.

Нагадавши, повністю роздягнена фітнес-модель Ніколь Амато загіпнотизувала чоловіків

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Ніколь Амато затягнула свої "арбузики" крихітним купальником

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Ніколь Амато ледве всунула свій значний розмір в мікро-бікіні



