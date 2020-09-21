Відома фітнес-модель Ніколь Амато показала себе і тренування з подружкою
На фото Ніколь показала себе в обтягуючому бікіні, яке ледве вмістило пишні форми красуні. Амато вирішила залишити волосся розпущеним, а сама стояла на тлі ставка з водоспадом і екзотичною рослинністю. Через деякий час зірка почала вправи разом зі своєю подружкою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і написали коментарі:
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Раніше ми повідомляли, що відома американська фітнес-модель Ніколь Амато в машині засвітила самі соковиті місця.
Цього разу Амато вирушила в дорогу у своїх справах, не забувши зробити селфі.
Красуня позувала в короткому топіку без білизни, що видно за виразними інтимними ознаками, що випирають з тканини.
Повідомлялося, що відома американська фітнес-модель Ніколь Амато показала кадри зі свого тренування з боксу.
Дівчина була одягнена в спортивний топ і обтягуючі короткі шортики. Зірка з усієї сили била подушку, яку тримав тренер. Амато робила удари і руками, і ногами.
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А ще Politeka писала, що фітнес-модель Ніколь Амато ледве всунула свій значний розмір в мікро-бікіні