Американська фітнес-модель Лексі Кай показала ідеальні форми після багатогодинних тренувань у залі

Молода дівчина займається в залі вже багато років, тому в її Instagram-профілі досить багато кадрів після занять в залі, а також фото в спортивних костюмах. Завдяки ефектній зовнішності, дівчина почала рекламувати одяг для спортсменок і фітнес-моделей.

Тепер Лексі блищить кожен день в іншому образі. Дівчині подобається підкреслювати, що вона не женеться за схудненням і навпаки, за здоровий спосіб життя без шкоди для організму. Тому, дівчині вдалося при правильному харчуванні, збалансованим тренувань і правильному підходу до організації режиму дня роздобути форми мрії.

Дівчина захоплює фігурою і в коротеньких сірих шортах і укороченою темно-сірої майці з рваними дірками їй вдалося підкорити всіх. Сонячне фото з видному на її сідниці не залишило нікого байдужими:

"Красиво😍 😍 😍," дуже хороший стан💪 🏽 💯", " я хочу спробувати зробити таке фото, мені подобаються твої прекрасні губи🔥", "супер добре👉 🍑«," краса, як вам вдалося роздобути такі форми?💜 ", "Просто фрукти мрії😂 😂«, » такий ідеальний спокуса😘 🔥«, » ти досконалість😍«, » ти виглядаєш так красиво, як ніби тебе виліпили і оживили❤️❤️❤️«,» завжди така мила Лексі«, »шалено мило❤️".

Ми також писали, що спортсменка показує себе практично завжди в спортивних образах, тому кожне фото, на якому Лексі приміряє бікіні або модні сукні та костюми збирає найбільше коментарів.

Одні з кадрів, на яких Кай позувала в болотного кольору костюмі і при цьому без білизни, відразу привернули увагу фанатів до себе. Сонячна блондинка виглядала вельми привабливо і жарко.

Так, Лексі одягла штани на гумці болотного відтінку, тоненький топ, вдало підкреслив груди, а також акуратні прикраси. Доповнила образ фітнес-модель прозорими босоніжками з силіконовими лямками і легким макіяжем.

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