Американська фітнес-модель Соммер Рей поділилася яскравим пляжним фото з відпочинку на яхті
Спортсменка часто відпочиває на пляжі і приміряє найрізноманітніші стильні бікіні. Оскільки у моделі є власний бренд спортивного одягу і купальників, вона найчастіше рекламує свою продукцію.
На представленому кадрі, який був опублікована на фан-акаунті Соммер Рей, щаслива дівчина відпочивала на яхті в кольоровому купальнику з жовтими гумками на стегнах і під грудьми. Довгі і світлі локони дівчина залишила розпущеним, а макіяжу на ній немає і зовсім. Таким чином фітнес-модель продемонструвала природну красу.
"Проковтнув все😳",» це просто мрія Дитинко«,» я відчуваю, що я єдиний, хто дивиться на твою руку«, " весь розділ коментарів-це тільки промоутери і боти», «що б з вами не сталося, будь ласка, не відмовляйтеся від любові і від самого себе», «О, мій бог», «сама зухвала дівчинка🔥 😇❤️», «моя дівчинка як і раніше крутіше», «вона як вогонь🔥».
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Раніше ми повідомляли, що спортсменка в свої двадцять років вже є власницею власного бренду спортивного одягу і купальників, веде Instagram з більш ніж 25,4 мільйонами шанувальників, а також вважається однією з найпопулярніших фітнес-моделей в соціальній мережі. Дівчина не боїться показати себе в нових і сміливих образах.
В одній з найспекотніших своїх фотосесій дівчина приміряла прозору білизну ніжно-бежевого відтінку, сітчасту спідницю і акуратні прикраси. При цьому тонкий золотий ланцюжок був доповненням до величезного кулону на грудях, що привертає увагу не менше, ніж самі форми знаменитості. Світлі локони Соммер розпустила, блищаючи в природному і невимушеному образі.
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