Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова блиснула своїми апетитними формами

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram фітнес-модель записала відео, на якому постала в нижній білизні. Красуня одягла бежеві трусики з високою посадкою і чорний ліфчик. Вона крутилася перед дзеркалом, показуючи себе з усіх боків.

Варто відзначити, що виглядала спортсменка чудово. Її головна перевага, апетитна "п'ята точка" була вигідно підкреслена білизною. Плоский животик теж привертав увагу. Судячи з усього, Усманова знімала себе після тренування. Це стає зрозуміло по її посланню до шанувальників.

"Тренування не проходять безслідно. Іноді здається, що ти мішок картохи і прогресу немає. Але головне не зупинятися", - підписала своє відео Усманова.

Раніше ми писали, що Катерина Усманова показала, як тренується в домашній обстановці. Модель позувала в спортивному топі і шортиках. В руках у неї були гантелі. На фото прекрасно видно ідеальні ніжки моделі.

Крім цього, нещодавно Усманова блиснула розкішним тілом в драних джинсових шортах і чорному топі. Спортсменка стояла перед дзеркалом, доповнивши свій образ сонцезахисними окулярами і білою сорочкою. На фото можна розгледіти ідеальний прес красуні та її підкачані ноги.

Нагадаємо, що Усманова захопила райським видом в міні-бікіні: перед такими формами ніхто не встоїть.

Як повідомляла Politeka, Катерина Усманова у вузенькому топі не залишила байдужими:"Принцесська".

Також Politeka писала, що Усманова заманила величезним декольте, показавши сміливий ракурс:"Королева спорту".