Відомий український боксер Олександр Усик знявся в рекламому ролику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку спортсмена в соцмережі.

Так, Усик разом із моделлю Ніною Крохмалюк взяв участь у рекламі спортивного одягу.

Разом з Усиком і Крохмалюк у рекламі також знявся боксер Даніель Лапін, який тільки нещодавно почав свій шлях у професійному спорті.

"Олександр Усик разом із фіналісткою конкурсу "Міс Україна-2016" Ніною Крохмалюк на фотосесії для бренду одягу боксера", - підписали публікацію автори.

Відомо, що Ніна вже "засвітилася" у світі спорту - вона виступала в якості ринг-гьорл на дебютному промоутерському шоу Олександра Усика цього літа, а також кілька років тому співпрацювала з "Українськими отаманами".

Раніше повідомлялось, що Олександр Усик вступив на заочне відділення Харківського національного університету внутрішніх справ. Спортсмен має намір отримати диплом магістра психології. У харківському університеті він навчатиметься протягом одного року і восьми місяців. Вартість навчання, як зазначено на сайті ХНУВС, складає 15 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше Чісора підігрів інтерес до бою з Усиком новим фото: "Будьте готові, гряде...".

Як повідомляла Politeka, у Усика збираються "підпорядкувати" Джошуа після бою з Чісорою, розкриті плани: "Просто і практично".



Також Politeka писала, що Усик на пляжі звернувся до Чісори ламаною англійською, відео.