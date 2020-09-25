Американська фітнес-модель Соммер Рей показала форми" як у Кім " після численних тренувань

Дівчина народилася в сім'ї спортсменів, тому вже з раннього віку почала займатися спортом. Соммер мріяла роздобути фігуру мрії і для цього кожен день займалася в посиленому темпі. Для того, щоб прокачати сідниці і стегна Рей почала старанно займатися, роблячи упор на ці зони завдяки правильним вказівкам батьків.

А ось славу дівчині принесла саме її сторінка в Instagram, адже звіти з тренувань чимало обговорювалися в соціальній мережі. Завдяки цьому у Рей більше 25, 4 мільйонів шанувальників, а кожне фото виявляється в центрі бурхливих обговорень. Фанати масово нахвалюють Соммер. На одній з фото видно чому – дівчина володіє хорошим почуттям стилю і знає, як підкреслити сідниці у вигідному ракурсі.

Чорне вбрання з бахромою не залишив нікого байдужими. З масивними черевиками, коротенькими шортиками і чорним топом Рей виглядала дуже стильно:

"Wooooow😍 😍 😍 😍», «це дуже солодко🙌», «чорт візьми, це круто», «і небеса можна бажати», "ти такий гарячий малюк",» я просто хочу занадто багато ОООО", " можна дивитися нескінченно😍 😘 😘", "видали все і йди до мене, дитинко", "греблю прорвало", "не дозволяй@ brawadis це побачити ""Пора в Playboy‼ ️ твоєму татові сподобаються ці фото, де ти уособлюєш жіночий інтелект" « " неслухняна красуня❤️»,

Раніше красуня здалася в топі і спідниці. Соммер стояла в траві біля будинку, показуючи свою зачіску. Як можна помітити, Рей вирішила собі зробити чубок. На ще одному кадрі модель показала свою пружну п'яту точку, яка прямо випирала в міні. Фотографії вийшли цікавими і навіть спокусливими.

"Я повинна зробити чубок?",- підписала красуня.

Фанати поставили понад 700 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ні, будь ласка, ні. Я говорю від імені чоловіків", "я впевнений, що ви дуже цікава людина, і я подумав, що буде цікаво дізнатися вас ближче", "мені дуже потрібен хлопець", "не вицвітає шкіра", "це точно буде виглядати ще красивіше", "звичайно, займися", "Скажу чесно, Соммер. Ні, я люблю тебе завжди", "Божество".

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