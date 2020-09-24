Американська фітнес-модель Лексі Кай повеселилася перед камерою в спортзалі

Спортсменка вирішила показати, як можна повеселитися в залі після занять, при цьому зробити це вирішила Лексі у вельми скромному вбранні – простому сірому костюмі. Дівчина одягла тонкий комбінезон на ледь помітних зав'язках і підкреслила тим самим пружні форми.

Позуючи без ліфчика, Лексі вдалося привернути увагу фанатів, адже спортсменка виглядала вельми провокативно. При цьому блондинці вдалося продемонструвати підкачані ноги і руки, які захопили фанатів не менше.

Фітнес-модель прославилася саме завдяки своїй спортивній статурі, тому дівчина також почала співпрацювати з магазинами спеціального одягу і тепер активно ту рекламує. Ось що пишуть фанати:

"Ти завжди виглядаєш чудово, дуже розумно і мило сексуальна дівчинка❤️😘», «красиве і чудове тіло», «у мене є питання», «Так чертовски сміливо», «Ти виглядаєш абсолютно приголомшливо», «ти ж ...... Гаряче" « "Красиво 💋🌹😍❤️🔥», «🔥 завжди затишно і мило💪 🏼», « 😍 Ей, дитина», «ти відмінно виглядаєш як Блондинка🔥»," це приголомшливий костюм, Лексі🔥".

Молода дівчина займається в залі вже багато років, тому в її Instagram-профілі досить багато кадрів після занять в залі, а також фото в спортивних костюмах. Завдяки ефектній зовнішності, дівчина почала рекламувати одяг для спортсменок і фітнес-моделей.

Тепер Лексі блищить кожен день в іншому образі. Дівчині подобається підкреслювати, що вона не женеться за схудненням і навпаки, за здоровий спосіб життя без шкоди для організму. Тому, дівчині вдалося при правильному харчуванні, збалансованим тренувань і правильному підходу до організації режиму дня роздобути форми мрії.

Дівчина захоплює фігурою і в коротеньких сірих шортах і укороченою темно-сірої майці з рваними дірками їй вдалося підкорити всіх. Сонячне фото з видному на її сідниці не залишило нікого байдужими.

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