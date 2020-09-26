Американська фітнес-модель Соммер Рей показала доведену до ідеалу фігуру в яскравому монокіні

Спортсменка незважаючи на свій молодий вік є однією з найпопулярніших моделей, при цьому кількість шанувальників Соммер зростає з кожним днем. Завдяки постійним компліментам, похвалі і коментарям під постами в Instagram, Соммер надихнулася і створила цілу колекцію спортивного та пляжного одягу.

Тепер дівчина сама активно рекламує її, з'являючись на публіці або під час відпочинку в одязі власного дизайну. На одному з фото, представленому на фан-акаунті в Instagram дівчина також знову вразила пишними сідницями і засмаглим тілом з вигідного ракурсу. Завдяки кольоровому монокіні з градієнтним малюнком, Рей вдалося дуже вдало показати, як вона накачала сідниці.

"Принаймні, вона знає, на що ми дивимося", "приходь поїзд",» дивився 5 хвилин досі не можу перестати милуватися«,» Дай мені триматися за ці щічки«,» ніхто не дивився на її миле личко, давайте будемо реалістами«,» ти вже не просто гаряча, ти як лавина спокуси«,» Ха-ха мило«, » Люблю тебе🔥 💜 😂, « " милашка BB😍 😍", " ти буквально така чудова, ilysm💛", » lmaooo, я вже дивився на це 🍑»«

Ми раніше також писали, що дівчина народилася в сім'ї спортсменів, тому вже з раннього віку почала займатися спортом. Соммер мріяла роздобути фігуру мрії і для цього кожен день займалася в посиленому темпі. Для того, щоб прокачати сідниці і стегна Рей почала старанно займатися, роблячи упор на ці зони завдяки правильним вказівкам батьків.

А ось славу дівчині принесла саме її сторінка в Instagram, адже звіти з тренувань чимало обговорювалися в соціальній мережі. Завдяки цьому у Рей більше 25, 4 мільйонів шанувальників, а кожне фото виявляється в центрі бурхливих обговорень. Фанати масово нахвалюють Соммер. На одній з фото видно чому – дівчина володіє хорошим почуттям стилю і знає, як підкреслити сідниці у вигідному ракурсі.

Чорне вбрання з бахромою не залишив нікого байдужими. З масивними черевиками, коротенькими шортиками і чорним топом Рей виглядала дуже стильно.

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