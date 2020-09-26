Американська фітнес-модель Соммер Рей перетворилася на рятувальницю Малібу в небесно-блакитному монокіні

Завдяки тому, що на сторінці дівчини вже більше 25 мільйонів фанатів, вона змогла відкрити свій спортивний магазин одягу і купальників. Продовжуючи привертати увагу до себе, молода спортсменка, яка народилася в сім'ї бодібілдерів, також рекламує свій одяг сама.

Фітнес-модель намагається показати себе в модних речах навіть на пляжі, тому всі її бікіні незвичайні, яскраві і з принтами. Цього разу Соммер блиснула образом в стилі рятівниць Малібу, тільки без яскравого червоного відтінку. Небесно-блакитний купальник вийшов не менш ефектним з емблемою на грудях.

Засмаглі форми Рей не залишили фанатів байдужими:

"Відмінно! Вони мені подобаються натуральні і маленькі», «Я хочу бути твоїм оператором», «Тільки ти настільки досконала, наскільки це можливо 🔥🤙🏻», «Sin palabras 😍», «Тіло барбі мрії ❤️❤️🙌🔥», «Вау, ти неймовірно красива», «🔥❤️😍 я люблю тебе», «Нарешті-то натуральний вигляд 🤩», «Як розбурхує ваше ідеальне природне і чуттєве тіло ❤️😘🌹».

Раніше ми також писали, що спортсменка незважаючи на свій молодий вік є однією з найпопулярніших моделей, при цьому кількість шанувальників Соммер зростає з кожним днем. Завдяки постійним компліментам, похвалі і коментарям під постами в Instagram, Соммер надихнулася і створила цілу колекцію спортивного та пляжного одягу.

Тепер дівчина сама активно рекламує її, з'являючись на публіці або під час відпочинку в одязі власного дизайну. На одному з фото, представленому на фан-акаунті в Instagram дівчина також знову вразила пишними сідницями і засмаглим тілом з вигідного ракурсу. Завдяки кольоровому монокіні з градієнтним малюнком, Рей вдалося дуже вдало показати, як вона накачала сідниці.

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