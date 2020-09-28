Американська фітнес-модель Лексі Кай засвітила груди в сміливому декольте

Модель регулярно спокушає своїми вигинами в Instagram, повідомляє Politeka.net. Цього разу модель підкорила вигинами в боді з декольте.

Зірка одягла обтягуючий наряд, який підкреслив всі її вигини. Відверте декольте дозволило розглянути пишні груди без білизни.

Принади Лексі ледь утримувала нещільна тканина. Бюст спокусливо показався з вирізу, ледь не засвітивши найпотаємніше.

Довга прикраса додала настільки сміливому образу ще більшого акценту.

Довгі ботфорти обтягнули стрункі ніжки на підборах.

Зірка зібрала своє хвилясте волосся в пучок, випустивши біля обличчя кілька пасом. Красуня поманила пальцями до себе.

Сумочка на ланцюжку блищала на сонці.

Зірка відкрила губи, на які зробила акцент, а також не можна не звернути увагу на пишні вії, які зробили погляд більш відкритим.

За вісім годин пост зібрав понад 8000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі прийшли в захват від побаченого і написали знаменитості багато приємного.

"Богиня повертається! Моя пані! 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Лексі Кай позувала в крихітному боді, ефектно виставивши на камеру розкішні принади. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Життя не ідеальне, але ваш наряд може бути", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Лексі Кай показала, як виглядає її пружне і струнке тіло після безлічі тренувань, про які вона розповідала в Instagram. Фітнес-модель прийняла спокусливу позу в мікро-бікіні кислотного відтінку і тут же захопила представленим образом.

Нагадавши, фітнес-модель Лексі Кай ледве вмістила пишну красу у вузький комбінезон

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А ще Politeka писала, що фітнес-модель Лексі Кай з величезним декольте похвалилася трьома " арбузиками"