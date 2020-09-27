Американська фітнес-модель Соммер Рей показала ідеальні форми, як у Кім Кардашьян

Молода дівчина намагається дивувати позитивними постами і перетвореннями в нових фотосесіях, які організовує спеціально для того, щоб нагадати про дизайнерському одязі власного бренду. Завдяки багатомільйонній аудиторії Рей почала займатися власним магазином.

Тепер спортсменка не тільки показує фото з занять, але ще і дивує нарядами. Найчастіше Соммер приміряє міні-бікіні і демонструє їх на собі під час прогулянки на природі.

На недавніх фото їй вдалося убити образом в білому бікіні, яке вона доповнила бананкою-сумкою такого ж кольору, білими чобітьми на тонкій шпильці і біло-блакитний джинсовкой на ґудзиках. Кадри з Соммер отримали кілька сотень відгуків.

"Я дійсно хочу покататися в кіно", - пише Соммер під фото.

Відповідь шанувальників не змусила довго чекати:

"Блін ти чудова», «як твої ідеальні і смачні стегна🌹",".. Чи можу я керувати цим Мустангом?", "Це сигарети я бачу" « "хотів би я зустрічатися з вами, щоб ви перекусили 😍❤️😍🥰😍❤😍», «чи може поза бути на стороні шевроле", "Люблю це🙌 😍»," дивно🇺 🇸 😘 🌹", " ти така красива», «ми можемо поговорити??", "Чорт візьми, ти чудово виглядаєш, мустанг крутий".

Раніше ми також писали, що спортсменка незважаючи на свій молодий вік є однією з найпопулярніших моделей, при цьому кількість шанувальників Соммер зростає з кожним днем. Завдяки постійним компліментам, похвалі і коментарям під постами в Instagram, Соммер надихнулася і створила цілу колекцію спортивного та пляжного одягу.

Тепер дівчина сама активно рекламує її, з'являючись на публіці або під час відпочинку в одязі власного дизайну. На одному з фото, представленому на фан-акаунті в Instagram дівчина також знову вразила пишними сідницями і засмаглим тілом з вигідного ракурсу. Завдяки кольоровому монокіні з градієнтним малюнком, Рей вдалося дуже вдало показати, як вона накачала сідниці.

Нагадавши, фітнес-модель Соммер Рей влаштувала пустощі з солодощами, Тарзан в захваті

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Соммер Рей без сорому вип'ятила свій "горішок", розважаючись на яхті

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Соммер Рей похвалилася "диньками" в прозорій білизні