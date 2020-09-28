Американська фітнес-модель Соммер Рей показала прокачане тіло в новому небесно-блакитному бікіні

Молодій спортсменці всього 21 рік, але у неї вже один з найпопулярніших профілів в соціальній мережі Instagram. Народившись в сім'ї бодібілдерів, у дівчини з дитинства був правильний приклад для наслідування. Тому вже з 16 років вона почала займатися спортом, підтягувати своє тіло і активно преображатися.

Зараз аудиторія Соммер вже більше 25,4 мільйонів шанувальників. Тому дівчина навіть створила свій онлайн-магазин. У своєму профілі вона показує модний одяг і те, як приміряє нові бікіні. Цього разу на фото Соммер підкорювала образом в салатовій м'якій сорочці і фігурою в небесно-блакитному бікіні трендового дизайну.

Рей покрутилася перед камерою в самих різних позах і продемонструвала пружні сідниці, якими всі захопилися.

"Я не додаю 2020 рік до свого віку .. Я не використовувала його " - написала Рей.

Ось як реагують фанати:

"Соммер Рей найкрутіша людина на insta, обурлива Краса😍 🤤», «твоє тіло і обличчя просто ідеальні!! Я не можу знайти слів! 😍❤️🍑», «Це моя дружина😂❤️💯», «Чудовий образ 💕», «Ти даєш мені життя ♡», «💕 богиня💕», «Чому ти така з біса ідеальна», «Найвеличніше творіння богів😘», «Зелений завжди тобі йде ❤️», «Як ти сьогодні королева? ❤ ️ ", "Така чудова 😍" »

Ми також писали, що молода дівчина намагається дивувати позитивними постами і перетвореннями в нових фотосесіях, які організовує спеціально для того, щоб нагадати про дизайнерському одязі власного бренду. Завдяки багатомільйонній аудиторії Рей почала займатися власним магазином.

Тепер спортсменка не тільки показує фото з занять, але ще і дивує нарядами. Найчастіше Соммер приміряє міні-бікіні і демонструє їх на собі під час прогулянки на природі.

На недавніх фото їй вдалося убити образом в білому бікіні, яке вона доповнила бананкою-сумкою такого ж кольору, білими чобітьми на тонкій шпильці і біло-блакитний джинсовкой на ґудзиках. Кадри з Соммер отримали кілька сотень відгуків.

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