Популярна американська фітнес-модель Ніколь Амато похвалилася розкішними формами в "золотій" білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Епічно", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Амато позує в «золотій» білизні, ефектно задерши руки вгору. Побачене стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Спекотніше нікуди, ти що», «оце справжнє божество», «неймовірно розкішний вигляд», «форми бомбезні», «круто виглядаєш, Ніколь!», «вогненний ідеал», «ти просто неймовірно виглядаєш», - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що відома американська фітнес-модель Ніколь Амато в машині засвітила самі соковиті місця.

Відома красуня опублікувала фото з авто, в якому позувала на першому сидінні. Модель веде активний спосіб життя, вона регулярно тренується, а також їздить на зйомки.

Цього разу Амато вирушила в дорогу у своїх справах, не забувши зробити селфі.

Красуня позувала в короткому топіку без білизни, що видно за виразними інтимними ознаками, що випирають з тканини.

Велике декольте також додає образу пікантності. Груди "вилазила" з вирізу надаючи образу ще більше пікантності.

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