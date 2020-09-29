Американська фітнес-модель Соммер Рей показала спекотний пляжний образ для прогулянки на узбережжі

Дівчина має цілу армію шанувальників, які продовжують коментувати кожен її пост і будь-яке перетворення. Оскільки Соммер є однією з найзнаменитіших фітнес-моделей, вона не залишилася осторонь від трендів і вирішила створити власний магазин бікіні.

Її дизайнерський образ тут же розлетівся по всьому світу і став дуже популярний. У своїх образах для пляжу Рей блищить ледь не кожен день.

На фото можна помітити, що дівчина не соромиться своїх форм – дуже часто Соммер говорили, що у неї немає бюста. Тому Рей не комплексує, відзначаючи, що у неї приголомшливі сідниці. Тому дівчина на кадрі в небесно-блакитному бікіні і виставила їх напоказ, підкреслюючи спокусливі вигини стильним чином.

"Ура дійсно жарко😍", "я знаю чому вона всім подобається, вона просто ідеальна", "Малятко як солодке печиво🍪, "та тут не можна розслабитися, ти мила😍", "Чому ти виглядаєш як Аддісонра",» ти подобаєшся моєму другові«,» Люблю тебе💋 😘❤️", "така запальна дівчинка,", "милашка просто вау", "як тут встояти", "русалка на березі".

Ми також писали, що молодій спортсменці всього 21 рік, але у неї вже один з найпопулярніших профілів в соціальній мережі Instagram. Народившись в сім'ї бодібілдерів, у дівчини з дитинства був правильний приклад для наслідування. Тому вже з 16 років вона почала займатися спортом, підтягувати своє тіло і активно перетворюватися.

Зараз аудиторія Соммер вже більше 25,4 мільйонів шанувальників. Тому дівчина навіть створила свій онлайн-магазин. У своєму профілі вона показує модний одяг і те, як приміряє нові бікіні. Цього разу на фото Соммер підкорювала образом в салатовій м'якій сорочці і фігурою в небесно-блакитному бікіні трендового дизайну.

Рей покрутилася перед камерою в самих різних позах і продемонструвала пружні сідниці, якими всі захопилися.

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